A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata, capofila dell’Ambito N30, ha approvato la graduatoria degli utenti della Ludoteca per la Prima Infanzia relative all’anno educativo 2024/2025.

Il servizio è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi, residenti nel comune di Torre Annunziata, e sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

Le attività saranno svolte in via Giuseppe Parini n. 78 (piano terra), con 24 posti disponibili.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, la graduatoria pubblicata riporta soltanto la data e il numero di protocollo delle istanze, l’eventuale compartecipazione e l’esito della domanda.

A Torre Annunziata sono state presentate 93 istanze ma solo 24 sono state ammesse. Dalla 25esima alla 59esima posizione in graduatoria le istanze sono ammissibili per scorrimento, mentre dalla 60esima posizione alla 93esima sono escluse.

Le date di avvio del servizio per ciascuna sede saranno comunicate prossimamente.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio comunale al numero 081/5358617.

PER CONSULTARE LA GRADUATORIA CLICCA QUI