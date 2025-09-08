A cura della Redazione

Da martedì 16 settembre apre ufficialmente le porte “Casa Futura”, il nuovo punto di riferimento promosso da Oplonti Futura per offrire supporto gratuito alla cittadinanza.

Ogni settimana la struttura sarà a disposizione dei cittadini con un’ampia gamma di servizi, tra cui:

  • assistenza in ambito sanitario;
  • supporto nelle pratiche INPS;
  • consulenze per imprese e attività commerciali;
  • orientamento per l’apertura di nuove attività;
  • informazioni utili su vari aspetti della vita quotidiana.

 I cittadini interessati potranno recarsi direttamente presso la sede di Casa Futura oppure iscriversi per ricevere aggiornamenti e informazioni dedicate.

“Casa Futura – spiegano i promotori – nasce per essere un luogo di ascolto e supporto, capace di rispondere concretamente ai bisogni del territorio e di diventare un punto di riferimento stabile per la comunità”.

