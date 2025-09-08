Da martedì 16 settembre apre ufficialmente le porte “Casa Futura”, il nuovo punto di riferimento promosso da Oplonti Futura per offrire supporto gratuito alla cittadinanza.
Ogni settimana la struttura sarà a disposizione dei cittadini con un’ampia gamma di servizi, tra cui:
- assistenza in ambito sanitario;
- supporto nelle pratiche INPS;
- consulenze per imprese e attività commerciali;
- orientamento per l’apertura di nuove attività;
- informazioni utili su vari aspetti della vita quotidiana.
I cittadini interessati potranno recarsi direttamente presso la sede di Casa Futura oppure iscriversi per ricevere aggiornamenti e informazioni dedicate.
“Casa Futura – spiegano i promotori – nasce per essere un luogo di ascolto e supporto, capace di rispondere concretamente ai bisogni del territorio e di diventare un punto di riferimento stabile per la comunità”.
