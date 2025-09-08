A cura della Redazione

La Latin Dance, scuola di danza di Torre Annunziata, torna vittoriosa dalla Spagna, dove ha partecipato al prestigioso Barcellona Dance Xperience, festival internazionale dedicato al mondo della danza e svoltosi a Lloret De Mar, in Catalogna, dal 5 all'8 settembre 2025.

Quattro giorni di stage e workshop che hanno visto la partecipazione di danzatori provenienti da tutta l'Europa, unendo giovani, cultura e movimento in occasione della Settimana Europea dello Sport. La competizione finale si è svolta ieri, domenica 7 settembre, presso il Teatro Municipal.

Il gruppo, composto dall’insegnante Salvatore David e dagli allievi Fabiana, Giuseppe e Tonia, ha conquistato il primo posto vincendo anche il trofeo come Migliore scuola e Migliore interpretazione.

Un obiettivo arricchito non solo dalla prestigiosa vittoria ma anche da un’esperienza formativa unica nel suo genere, dal momento che i quattro ballerini si sono confrontati con professionisti provenienti da molti Paesi.

La Latin Dance, che ha sede a via Fusco 1/C, rappresenta un motivo di orgoglio per Torre Annunziata ed ha confermato il talento e la passione che animano gli allievi e i maestri della scuola di danza.