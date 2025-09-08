La Latin Dance, scuola di danza di Torre Annunziata, torna vittoriosa dalla Spagna, dove ha partecipato al prestigioso Barcellona Dance Xperience, festival internazionale dedicato al mondo della danza e svoltosi a Lloret De Mar, in Catalogna, dal 5 all'8 settembre 2025.
Quattro giorni di stage e workshop che hanno visto la partecipazione di danzatori provenienti da tutta l'Europa, unendo giovani, cultura e movimento in occasione della Settimana Europea dello Sport. La competizione finale si è svolta ieri, domenica 7 settembre, presso il Teatro Municipal.
Il gruppo, composto dall’insegnante Salvatore David e dagli allievi Fabiana, Giuseppe e Tonia, ha conquistato il primo posto vincendo anche il trofeo come Migliore scuola e Migliore interpretazione.
Un obiettivo arricchito non solo dalla prestigiosa vittoria ma anche da un’esperienza formativa unica nel suo genere, dal momento che i quattro ballerini si sono confrontati con professionisti provenienti da molti Paesi.
La Latin Dance, che ha sede a via Fusco 1/C, rappresenta un motivo di orgoglio per Torre Annunziata ed ha confermato il talento e la passione che animano gli allievi e i maestri della scuola di danza.
Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook