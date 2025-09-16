A cura della Redazione

Cinque giorni di eventi per ricordare Giancarlo Siani, il giornalista ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale e intitolata “Il sorriso e lo sguardo di Giancarlo”, si svolgerà dal 19 al 23 settembre tra cerimonie, convegni, sport e cultura.

Si parte giovedì 19 settembre con la doppia cerimonia di intitolazione dei Poli per l’Infanzia:

A Matilde Sorrentino , vittima della camorra, il centro nel rione Poverelli;

, vittima della camorra, il centro nel rione Poverelli; A Giancarlo Siani, quello di via Parini. Sarà presente anche il fratello del giornalista, Paolo Siani.

Lo stesso giorno, alle 11.30 a Palazzo Criscuolo, si terrà il convegno “Inchiesta, coraggio, libertà: l’eredità di Giancarlo Siani” con la partecipazione del magistrato Armando D’Alterio, che coordinò le indagini sull’omicidio.

Lunedì 22 settembre appuntamento nel Tribunale di Torre Annunziata, nell’aula intitolata a Siani, con un dibattito a cui parteciperanno, tra gli altri, don Tonino Palmese (Fondazione Polis), Mariano Di Palma (Libera), il presidente del Tribunale Giovanna Ceppaluni e il procuratore capo Nunzio Fragliasso.

Il 23 settembre, giorno dell’anniversario della morte di Siani, si terrà:

La manifestazione studentesca con corteo cittadino ;

; L’ evento istituzionale a Palazzo Criscuolo con l’intera amministrazione;

con l’intera amministrazione; L’anteprima regionale del documentario RAI sulla vita del giornalista, con la partecipazione di Toni Servillo;

Previsti anche il Memorial di Pallavolo Giancarlo Siani, iniziative a cura del presidio Libera di Torre Annunziata, un confronto con i ragazzi del Movimento Studentesco Anticamorra 1984 e il convegno “Tra violenza e riscatto: le donne e la camorra”, seguito da un monologo dell’attrice Tonya Porzio. A chiudere la rassegna, un seminario formativo organizzato dall’Ordine dei Giornalisti con Libera.

“Giancarlo non è il simbolo delle colpe della nostra città, ma della possibilità di riscatto – ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo – Torre Annunziata vuole essere raccontata per le sue energie sane, non più come Fortapasc”.

La rassegna è curata dal vicesindaco Tania Sorrentino, dagli assessori Lina Nappo (Cultura e Sport) e Luisa Nastri (Trasparenza), con il supporto della rete scolastica e delle associazioni del territorio.