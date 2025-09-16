Un appuntamento di grande rilievo culturale e civile è in programma a Torre Annunziata, venerdì 3 ottobre 2025 alle ore 10:30, presso l’Istituto G. Marconi.. L’evento, dal titolo “Ancore della legalità 2025 – Il Paese Italia: stragi, strategie e poteri deviati”, è promosso dal Movimento delle Agende Rosse – Gruppo “G. Siani” della città oplontina e sarà dedicato a un tema delicato e complesso: i poteri deviati interni allo Stato italiano.
Nel corso della mattinata verranno presentati due volumi che approfondiscono aspetti cruciali della storia recente: “Poteri occulti” di Luigi De Magistris e “La strategia parallela” di Michele Riccio e Anna Vinci.
Parteciperanno Luigi De Magistris, giurista, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli; Michele Riccio, generale dei Carabinieri, che porterà la sua esperienza diretta sugli intrecci tra apparati deviati dello Stato, massonerie e criminalità organizzata; Anna Vinci, giornalista e scrittrice, biografa di Tina Anselmi e autrice di numerosi saggi e romanzi.
A moderare l’incontro sarà Giuseppe Galasso, coordinatore del Movimento delle Agende Rosse per la città di Siena.
«Una tematica ricca di informazioni poco conosciute – sottolineano gli organizzatori – che aiuterà a chiarire le dinamiche dietro le stragi che hanno segnato la storia del nostro Paese».
L’iniziativa si rivolge non solo agli studenti e alle scuole, ma anche a cittadini, associazioni, parrocchie e istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare le “ancore della legalità” attraverso la testimonianza di ospiti di rilievo che, con il loro impegno, continuano a legare il proprio nome a Torre Annunziata e alla diffusione della cultura della legalità.
