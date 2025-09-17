A cura della Redazione

Da qualche giorno sono iniziati gli interventi di potatura degli alberi in viale Marconi (villa comunale). Un’operazione attesa e arrivata con molto ritardo, considerando che l’anno scorso non fu effettuata: i marciapiedi, infatti, erano diventati quasi impraticabili a causa delle chiome troppo folte e dei rami che scendevano fin quasi a terra.

La scelta di intervenire adesso è certamente positiva, ma stride con quanto accaduto lo scorso anno, quando – in occasione della festa del 22 ottobre – non si procedette alla potatura lungo corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III. Allora si sostenne che la potatura sarebbe dovuta avvenire solo a partire da novembre, una giustificazione che sembrava mascherare una semplice mancanza di programmazione, visto che per oltre trent’anni era stata eseguita sempre prima della processione della Madonna della Neve, senza alcun danno per il verde pubblico.

Ora l’auspicio è che, dopo viale Marconi, si proceda rapidamente anche lungo i due corsi principali, restituendo decoro al centro cittadino in vista della ricorrenza religiosa più sentita di Torre Annunziata.