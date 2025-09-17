Si è spento il Pastore Luterano Paolo Poggioli, 75 anni, guida spirituale e direttore scolastico, fondatore della Comunità “Cristo Salvatore” di via Carminiello a Torre Annunziata. I funerali si terranno oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 17, nella chiesa della Comunità luterana.

La Comunità torrese tutta si stringe nel cordoglio, ricordando la sua vita come testimonianza di fede, servizio e amore evangelico.

Chi era Paolo Poggioli

Per numerosi anni è stato guida spirituale della Comunità “Cristo Salvatore” di via Carminiello a Torre Annunziata, convinto fautore di un cristianesimo incentrato sulla “parola di Dio”, interiorizzata, creduta, ma soprattutto vissuta quale veicolo di umanità attraverso l’attenzione agli ultimi. Inoltre è stato uno storico punto di riferimento dell’ecumenismo campano con la sua fervente ricerca di dialogo e unione tra le diverse chiese cristiane per superare divisioni storiche e promuovere la comprensione reciproca.

Con la sua scomparsa, non è solo il mondo protestante a rimanere più povero, ma è l’intera collettività a perdere un punto di riferimento, una presenza attiva nel segno dell’impegno civico e dell’amore per la città e i suoi abitanti. Questo perché il suo stesso ministero sacerdotale travalicava lo spazio fisico della chiesa, andava oltre il pulpito con il suo sapere essere tra la gente e con la gente, amico di tutti, attento a tutti.

C’era in lui, ed è il tratto che più ce lo ha reso caro, una purezza d’animo, una trasparenza di sentimenti, un’innocenza del vivere senza pari. La sua era una condizione esistenziale, uno stato d'essere, una qualità interiore che gli permetteva di vivere la vita in modo genuino e non corrotto. In questo nitore dello spirito risiedevano la sua unicità, la sua luce e la sua forza, questo anche quando aveva direttamente sperimentato le ingiustizie del mondo.

La sua inattesa scomparsa ci lascia tra lo sconcerto e il dolore.

Alla famiglia il cordoglio profondo per la perdita di Paolo che lascia intorno a noi e dentro di noi un senso di vuoto e smarrimento difficili da colmare.