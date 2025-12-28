A cura della Redazione

Ieri mattina a Torre Annuniata, nella sede della Pro Loco Oplonti Marina del Sole APS, è stato firmato un importante Protocollo d’Intesa tra l’Associazione AREV-OD Ospitaòitù Diffusa e la Pro Loco Oplonti. L’accordo rappresenta un passo fondamentale per la creazione di una rete turistica più solida e strutturata, in grado di favorire lo sviluppo turistico della città di Torre Annunziata e dei suoi dintorni.

Alla cerimonia erano presenti i presidenti delle due associazioni, l’avv. Aldo Avvisati per AREV OD e il dott. Luigi Scognamiglio per la Pro Loco Oplonti, insieme a numerosi associati di entrambe le realtà. L’incontro ha segnato l’inizio di unacollaborazione che si preannuncia lunga e proficua per la valorizzazione del territorio.

Un Accordo Strategico per il Turismo Locale

Nel suo intervento, il presidente di AREV OD, Avv. Aldo Avvisati, ha sottolineato come le strutture ricettive locali, come i Bed & Breakfast (B&B), siano essenziali per lo sviluppo del turismo nella città. Secondo Avvisati, l’ospitalità diffusa rappresenta uno dei motori principali per attrarre visitatori e incentivare un turismo sostenibile e di qualità.

Il presidente della Pro Loco Oplonti, Dott. Luigi Scognamiglio, ha evidenziato come questa nuova partnership contribuirà a una promozione ancora più efficace del territorio. Scognamiglio ha ricordato l'importanza del progetto Ecomuseo “Oplontis Virens”, un’iniziativa che punta a valorizzare le risorse storiche, culturali e naturali di Torre Annunziata. Grazie alla collaborazione con AREV OD, il progetto avrà una visibilità ancora maggiore, attirando visitatori e promuovendo il soggiorno nelle strutture ricettive locali.

Oplontis Virens: un progetto per la valorizzazione del territorio

Il progetto Ecomuseo “Oplontis Virens” si inserisce in un contesto più ampio volto a rafforzare l'immagine turistica di Torre Annunziata. L'iniziativa racconta la storia e la bellezza del territorio oplontino, mettendo in evidenza le sue attrattive culturali, storiche e paesaggistiche. Con l’obiettivo di incrementare il numero di visitatori e sostenere il settore ricettivo, il progetto ambisce a fare di Torre Annunziata una meta sempre più apprezzata dai turisti.

Un futuro di collaborazione e crescita

Questo protocollo segna l’inizio di una collaborazione che si prefigge di creare una rete di strutture ricettive e attività turistiche più integrata e orientata al benessere collettivo. Il rafforzamento delle sinergie tra le diverse realtà locali è fondamentale per lo sviluppo di un turismo che non solo rispetti il territorio, ma che lo valorizzi nel lungo periodo.

Con il supporto di AREV OD e Pro Loco Oplonti, Torre Annunziata si prepara a scrivere un nuovo capitolo nel suo percorso di crescita turistica, con l’ambizione di diventare una delle destinazioni più attrattive della Campania.

(Nella prima foto, da sinistra Scognamiglio e Avvisati)

➡️Per essere sempre aggiornato CLICCA SEGUI sulla nostra pagina Facebook