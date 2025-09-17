A cura della Redazione

È ufficiale: Francesca Ordura, orgoglio della sua città natale, Torre del Greco, e conosciuta come “La Cesarina del Cuore”, appare nel numero di settembre della prestigiosa rivista Cucina Naturale, edita a Milano, con la sua rivisitazione vegana del maritozzo con la panna.

Francesca è anche madre dell’attore civitavecchiese Gabriele Campagna, giovane talento già protagonista di progetti teatrali e cinematografici.

Chi è Francesca Ordura

Francesca Ordura è una Cesarina attiva a Civitavecchia, città dove ora risiede, ambasciatrice della cucina di casa italiana e volto della rete nazionale Cesarine. Conosciuta come “La Cesarina del Cuore”, accoglie ospiti nella sua villa immersa tra ulivi e alberi da frutto, guidandoli alla scoperta di tradizioni, racconti e sapori autentici. La sua filosofia è semplice ma potente: «Chi cucina con amore, sazia più del cibo».

Il riconoscimento su Cucina Naturale

Nel numero di settembre 2025, Francesca presenta la sua versione vegana dei maritozzi con la panna. Un gesto che non è solo culinario ma simbolico: reinterpretare un dolce tradizionale romano, rendendolo inclusivo e attuale senza perdere il legame con la memoria collettiva. La rivista Cucina Naturale, punto di riferimento per chi sceglie un’alimentazione consapevole, ha scelto la sua ricetta come esempio di come la tradizione italiana possa dialogare con l’innovazione.

Le radici e l’ispirazione

La storia di Francesca non si ferma a Civitavecchia. Le sue radici affondano a Torre del Greco, terra del corallo e di famiglie artigiane. Da lì trae il senso della precisione e dell’arte, unito al ricordo dello zio, che le trasmise principi vicini alla filosofia giapponese: rigore, delicatezza e rispetto per la materia prima. Tutto questo vive nei suoi piatti, che raccontano storie di Mediterraneo e di Oriente intrecciati.

La rete delle Cesarine

Le Cesarine rappresentano la più antica rete di cuoche e cuochi d’Italia, custodi di ricette di famiglia e ambasciatori della convivialità. Francesca ne è parte dal 2024 e oggi è un punto di riferimento a Civitavecchia, dove accompagna gli ospiti dal mercato alla tavola, trasformando ogni esperienza in un viaggio culturale e umano.