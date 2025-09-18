A cura della Redazione

Nella mattinata di oggi, 18 settembre 2025, nella cornice di Villa Campolieto, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice della Capitaneria di Porto di Torre del Greco. Il Capitano di Fregata Leonello Salvatori ha ceduto il comando al Capitano di Fregata Angelo Labella, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, e dei Gonfaloni dei Comuni di Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano.

Il comandante uscente Salvatori assumerà un nuovo incarico presso il Reparto Ambientale Marino del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, continuando il suo impegno per la tutela del mare e delle coste.

Il nuovo comandante Labella proviene dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dove ha ricoperto incarichi di rilievo nell’ambito della protezione dei dati personali, della prevenzione della corruzione e nelle relazioni con il Parlamento.

La cerimonia è stata presieduta dal Contrammiraglio Gaetano Angora, Direttore Marittimo della Campania, che ha ufficializzato il passaggio di consegne.

La grande partecipazione di sindaci, procuratori, vertici delle forze dell’ordine e rappresentanti delle scuole locali ha testimoniato il valore e l’importanza dell’evento per l’intero territorio.