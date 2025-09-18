A cura della Redazione

Si informa la cittadinanza che giovedì 18 settembre 2025, a partire dalle ore 22.30, verrà effettuato un trattamento di disinfestazione adulticida territoriale con prodotti a base di piretroidi di sintesi, regolarmente registrati presso il Ministero della Salute. Le operazioni saranno svolte da personale specializzato, con l’impiego di automezzi ed attrezzature idonee.

Per garantire la sicurezza della popolazione durante le attività, si raccomanda di:

non lasciare all’aperto alimenti e indumenti, portandoli all’interno delle abitazioni;

mettere al riparo animali domestici e volatili in gabbia;

chiudere porte, finestre e balconi nel corso del trattamento;

evitare, se possibile, di sostare all’esterno nelle aree interessate fino al termine della disinfestazione.