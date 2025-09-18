Domenica 21 settembre alle ore 15,00 il Savoia debutterà in casa contro il Paternò allo stadio Giraud di Torre Annunziata, per la prima di Campionato di Serie D Girone I.
Per l'occasione il comandante della Polizia Municipale Giovanni Forgione ha firmato l'ordinanza per i provvedimenti viabilistici e di traffico.
Per il giorno 21 settembre 2025 dalle ore 11:30 e fino a cessata esigenza (presumibilmente per le ore 19:00): l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nei seguenti tratti di strada:
- via Simonetti, nel tratto compreso tra via Tagliamonte e via Avallone ambo i lati;
- via Avallone, nel tratto compreso tra via Simonetti e viale Pastore ambo i lati;
- piazzale Gargiulo.
Per il giorno 21 settembre 2025 dalle ore 13:30 e fino a cessata esigenza (presumibilmente per le ore 19:00): l’istituzione del divieto di transito eccetto autorizzati, FF.OO. e mezzi di soccorso nei seguenti tratti di strada:
- piazzale Gargiulo;
- via Avallone, nel tratto compreso tra via Simonetti e viale Pastore.
La nuova segnaletica
Oordina inoltre l’istituzione della seguente segnaletica:
- divieto di transito (eccetto autorizzati) in via Avallone, all’altezza dell’intersezione con viale pastore;
- divieto di transito (eccetto autorizzati) in via Avallone, all’altezza dell’intersezione con via Simonetti, lato destro per i veicoli che percorrono via Simonetti con direzione di marcia via Tagliamonte - via Avallone;
- divieto di transito (eccetto autorizzati) in piazzale Gargiulo, all’altezza dell’intersezione con via Simonetti, per i veicoli che percorrono via Simonetti;
- divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in piazzale Gargiulo, via Avallone (tratto compreso tra via Simonetti e viale Pastore), via Simonetti (tratto compreso tra via Tagliamonte e via Avallone);
- obbligo di svolta a sinistra in via Simonetti all’altezza dell’intersezione con via Avallone per i veicoli che percorrono via Simonetti con direzione di marcia via Tagliamonte - via Avallone;
- segnaletica direzionale indicante le aree di parcheggio consigliate. Essa individua quali tratti stradali in cui è consigliata la sosta, in alternativa ai parcheggi privati presenti in prossimità dello stadio, le seguenti vie: via Tagliamonte, via Simonetti (tratto compreso tra via Tagliamonte e via Maresca), corso Umberto i, piazza Ilardi.
