Una mattinata carica di emozione e significato ha segnato l’avvio dell’anno educativo in città. L’amministrazione comunale ha infatti intitolato i due Poli dell’infanzia di Torre Annunziata a Matilde Sorrentino e Giancarlo Siani, figure simbolo di coraggio civile e memoria collettiva.

La doppia cerimonia si è svolta presso le strutture di via Isonzo e via Parini, alla presenza di famiglie, bambini e istituzioni. All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il presidente emerito del Tribunale di Torre Annunziata Ernesto Aghina (nella foto in basso) e Paolo Siani (nella foto in alto), fratello del giornalista Giancarlo ucciso dalla camorra nel 1985.

“Stiamo facendo uno sforzo straordinario per garantire servizi di qualità alle famiglie”, ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo, sottolineando l’importanza di investire nei percorsi educativi e nella memoria. Con l’apertura dei nuovi spazi, infatti, la capienza complessiva dei Poli dell’infanzia cittadini è aumentata di ulteriori 30 posti, ampliando così le opportunità per i più piccoli.

Un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo, che rafforza il legame della comunità con due figure che rappresentano impegno, sacrificio e speranza per le nuove generazioni.

