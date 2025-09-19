A cura della Redazione

"Lotta alla camorra: i movimenti di ieri e di oggi", è il dibattito organizzato dal Presidio di Libera di Torre Annunziata "Raffaele Pastore e Luigi Staiano” che si terrà domani, sabato 20 settembre alle ore 11 a Palazzo Criscuolo.

Modera: Ada Ferri, Presidente Associazione Catena Rosa, referente per il presidio di Libera di Torre Annunziata al contrasto alle disparità di genere.

Indirizzi di saluto: Corrado Cuccurullo, sindaco di Torre Annunziata; Massimo Napolitano, referente del presidio di Libera Torre Annunziata "Raffaele Pastore e Luigi Staiano".

Relatori: Andrea Cozzolino, già europarlamentare; Peppe Napolitano, scrittore; Franco Matrone, ecomedico, attivista zerowaste Italy; Jacopo Re, Unione degli Studenti Campania, responsabile Antimafia; Ciro D'Alessio, Fiom Nazionale, referente per il presidio di Libera di Torre Annunziata per il contrasto alle disparità economiche.