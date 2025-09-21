A cura della Redazione

Lunedì alle ore 18.00, presso Palazzo Criscuolo, si terrà il convegno “Tra violenza e riscatto: le donne e la camorra”, promosso dal presidio di Libera Torre Annunziata “Raffaele Pastore e Luigi Staiano”.

Un appuntamento che punta a riflettere sul ruolo delle donne nel contesto della criminalità organizzata, tra storie di vittime e percorsi di riscatto.

Tra i relatori ci saranno Maria Pia Rossignaud, giornalista e sorella di Daniela, la fidanzata di Giancarlo Siani; Ilaria Perrelli, Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna; e Roberta Gaeta, Consigliera regionale della commissione camorra e beni confiscati. A moderare sarà Carmela Sermino, vedova di Giuseppe Veropalumbo.

La serata si concluderà con la presentazione del monologo teatrale “Daniela” di Tonya Porzio, dedicato alla memoria della fidanzata del giornalista ucciso dalla camorra.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione di confronto e sensibilizzazione su un tema di grande attualità.