A cura della Redazione

Striscioni, bandiere palestinesi e cori per chiedere lo stop alla violenza a Gaza. Questa mattina in piazza Mancini si è svolto un presidio organizzato dai sindacati di base per protestare contro l’invasione della Striscia di Gaza da parte di Israele e il massacro della popolazione palestinese.

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi studenti, che insieme agli attivisti hanno denunciato il silenzio della comunità internazionale. Accanto al tema principale, in piazza è emersa anche la questione della sicurezza sui luoghi di lavoro, rilanciata dopo le ultime morti registrate nei siti produttivi campani.

“Quello in Palestina è un genocidio – ha dichiarato Marco Sansone dell’Usb – stanno morendo migliaia di persone, bambini, civili. Il nostro governo, invece di destinare soldi alle spese militari, dovrebbe investire nel sociale: scuola, sanità, trasporti, pensioni, diritto alla casa. E soprattutto nella sicurezza sul lavoro”.

Intorno alle 10.00 il corteo si è mosso da piazza Mancini in direzione della stazione centrale di Napoli.

Alla manifestazione era presente anche una folta rappresentanza di studenti ed insegnanti e semplici cittadini di Torre Annunziata, capeggiata dall sindacalista Michele D’Apuzzo, del coordinamento USB Campania ed ex consigliere comunale oplontino, il quale ha fatto da speaker lungo tutto il percorso che da corso Umberto (Rettifilo) conduce alla stazione centrale.