Pietro Perone, giornalista, caporedattore de “Il Mattino”, presenterà il suo libro “Giancarlo Siani Terra nemica” a Torre Annunziata, presso la libreria Libertà, sabato 27 Settembre alle ore 18.30.

Sono passati quarant’anni dall’omicidio del giornalista napoletano che a bordo della sua mitica Citroen Mehari verde si recava a Torre Annunziata in veste di corrispondente de Il Mattino. Nel cuore degli anni Ottanta, da Oplonti e allargando lo sguardo alle aree limitrofe, Siani raccontava la mala politica, la corruzione, il degrado sociale e politico, l’evasione scolastica, la piega della droga, le assemblee pubbliche, il lavoro, gli scioperi e la camorra.

Perone, con semplicità e passione, con una stima profonda per il giovane collega assassinato, racconta l’esperienza del “pool Siani”, un gruppo di giovani giornalisti che negli anni Novanta sotto la direzione di Sergio Zavoli e Paolo Graldi riprende in mano la narrazione sulla morte di Giancarlo, riscrivendo il ruolo del quotidiano, che nell’immediatezza dei fatti si mostrò tiepido e troppo distaccato.

L’impegno del pool incide forte sull’opinione pubblica, compulsa la magistratura e conduce ad una verità giudiziaria, necessaria e straziante. Dall’omicidio alla prima verità giudiziaria, incapace di abbracciare la complessità della vicenda nella sua interezza, passa un tempo scandito da silenzi, contraddizioni, depistaggi, spesso attuati da chi a Giancarlo era stato vicinissimo.

Tra le pagine di Perone emerge in chiaroscuro Torre Annunziata, che è parte integrante della storia professionale di Siani. Una città che all’epoca ha manifestato il peggio di sé, strozzata dalla camorra, in un’area metropolitana altrettanto compromessa. Ricordare per non dimenticare, questo il senso del racconto di Perone, che insiste sul valore civile del metodo Siani: mente curiosa, libera, votato alla ricerca del vero, scrittura comunicativa, strumento di comprensione e di indagine.

A dialogare con Perone sarà Marina Bisogno, socia dell’Associazione Libertà, parte del gruppo di amici e lettori che contribuisce ad animare la libreria.

La presentazione è stata inserita nel cartellone degli eventi che il Comune di Torre Annunziata ha promosso per tenere viva la memoria di Giancarlo Siani.