A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha reso noto che ieri, 23 settembre, sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2025/2026. Il servizio, che prenderà il via il prossimo 13 ottobre, è destinato ai bambini dei Nidi comunali, agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del territorio cittadino, anche se non residenti in città.

Le famiglie interessate dovranno presentare domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma IN CLOUD, messa a disposizione da Telemoney, collegandosi al link CLICCA QUI. L’accesso sarà possibile solo tramite SPID del genitore o del tutore. Anche coloro che in passato si erano già registrati dovranno seguire la procedura come se fosse la prima iscrizione.

Alla domanda sarà necessario allegare:

l’attestazione ISEE 2023 (in scadenza al 31 dicembre 2025);

(in scadenza al 31 dicembre 2025); la fotocopia di un documento di riconoscimento valido del genitore o del tutore;

eventuale certificazione medica per diete speciali di tipo sanitario o etico-religioso;

attestazione delle fonti di finanziamento in caso di ISEE pari a zero.

In assenza dell’ISEE, l’alunno verrà collocato automaticamente nell’ultima fascia tariffaria prevista. Inoltre, per ogni figlio iscritto sarà necessario compilare una domanda distinta.

Il servizio sarà erogato dietro pagamento anticipato del ticket per singolo pasto, calcolato in base alle fasce di reddito.

Per informazioni o assistenza tecnica, i cittadini potranno rivolgersi al call center di Astro-Tel al numero 0825/1806043, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, oppure scrivere a assistenza@telemoney.cloud.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook