A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha preso parte, venerdì mattina, alla cerimonia inaugurale della IX edizione della “Staffetta sui Diritti”, tenutasi a Villa Falanga, a San Giorgio a Cremano. L’evento, promosso dal Laboratorio Regionale “Città dei Bambini e delle Bambine”, quest’anno è dedicato al tema “La chiave dei diritti e della pace”.

Il progetto coinvolge numerosi istituti scolastici, i cui alunni svilupperanno il tema attraverso la creazione di “chiavi simboliche”, strumenti creativi pensati per rappresentare in modo originale e significativo i valori della pace, dell’inclusione e dei diritti dell’infanzia.

A rappresentare l’amministrazione comunale di Torre Annunziata è stato l’assessore alle Politiche Sociali, Antonio Coppola, che ha partecipato alla cerimonia inaugurale insieme alle delegazioni degli altri comuni coinvolti.

La staffetta, partita da San Giorgio a Cremano, toccherà 24 territori della Campania. Torre Annunziata sarà una delle tappe principali e accoglierà la manifestazione il prossimo 31 ottobre. In città sono attesi centinaia di bambini che prenderanno parte alle attività in programma, trasformando l’iniziativa in un momento di condivisione, partecipazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti e della pace.