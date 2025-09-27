A cura della Redazione

Un gruppo numeroso di cittadini di Torre Annunziata, accomunati dalla sensibilità per l’ambiente e il decoro urbano, si è mobilitato per ripulire l’area di Capo Oncino, uno degli angoli più suggestivi della costa oplontina.

I volontari hanno raccolto diversi quintali di rifiuti abbandonati da tempo nella zona, restituendo dignità a un tratto di litorale che, per bellezza e valore paesaggistico, meriterebbe ben altra attenzione.

Capo Oncino è infatti molto frequentato durante l’estate, ma resta spesso privo di adeguata cura e vigilanza. I cittadini che hanno partecipato all'iniziativa auspicano un maggiore impegno istituzionale per preservare il sito e garantirne la fruibilità.

In particolare, viene chiesto all’amministrazione comunale di intervenire sulla manutenzione e l’illuminazione della stradina di accesso, oggi poco sicura e scarsamente praticabile, per favorire un utilizzo consapevole e rispettoso del luogo.

L’azione dei volontari ha acceso di nuovo i riflettori su un’area di grande valore paesaggistico, dove il senso civico dei cittadini ha supplito – ancora una volta – alla inciviltà dei frequentatori dei questo bellissimo angolo di Paradiso.

(Foto Gino Malacario)