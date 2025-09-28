A cura della Redazione

L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata compie un nuovo passo verso la riqualificazione dello stadio “Alfredo Giraud”. Nel corso dell’ultima seduta di giunta, tenutasi venerdì 26 settembre, l’esecutivo guidato dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero del settore Distinti.

Il documento, redatto dall’ufficio tecnico comunale, consentirà al Comune di partecipare all’avviso pubblico promosso dall’Agenzia Regionale Universiadi, con l’obiettivo di ottenere i finanziamenti necessari ai lavori.

Il progetto prevede il ripristino della capienza complessiva dell’impianto attraverso la riapertura del settore Distinti e l’adeguamento delle strutture esistenti. Tra gli interventi programmati figurano la messa in sicurezza dei parapetti e delle vie di fuga, l’accessibilità per le persone con disabilità mediante percorsi dedicati e postazioni riservate, oltre alla rifunzionalizzazione dei servizi igienici.

È inoltre prevista la riqualificazione dell’area esterna pertinente ai Distinti, con il miglioramento della pavimentazione, dell’illuminazione e della segnaletica.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti verso il recupero completo dello stadio comunale – dichiara il sindaco Corrado Cuccurullo –. Il Giraud è stato uno dei primi dossier affrontati all’inizio del mandato e, grazie alla nostra determinazione, il Savoia è tornato a giocare a Torre Annunziata. Ora vogliamo trasformare lo stadio in un’arena pubblica aperta allo sport, alla socialità e all’inclusione, fruibile tutto l’anno”.

L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di rilancio dell’impianto sportivo, simbolo identitario della città e punto di riferimento per tifosi, atleti e residenti.