A cura della Redazione

Firmato un protocollo d’intesa biennale tra il CO.RE.COM Campania e l’Osservatorio regionale LGBTQIA+.

L’accordo mira a promuovere una cultura del rispetto, dell’accoglienza e del contrasto alle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere, con particolare attenzione alle scuole. Sono previste iniziative formative rivolte a studenti e personale scolastico per prevenire bullismo, cyberbullismo e violenze omotransfobiche.

Gli obiettivi principali includono il superamento di pregiudizi e stereotipi; l’educazione a un uso responsabile dei media e della comunicazione; i progetti scolastici per valorizzare le diversità e contrastare ogni forma di violenza.

Le presidentesse Carola Barbato (CO.RE.COM Campania) e Antonello Sannino (Osservatorio LGBTQIA+) hanno sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale per rendere le scuole ambienti sicuri, inclusivi e rispettosi.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della Legge regionale n. 37/2020 e valorizza risorse e competenze già presenti sul territorio.

