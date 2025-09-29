A cura della Redazione

Il 10 ottobre 2025, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, si terrà a Torre Annunziata un importante evento organizzato dall’Unità Operativa Complessa di Salute Mentale (UOCSM) di Torre Annunziata, diretta dalla dott.ssa Giovanna Cocchiarella, in compartecipazione con la Neuropsichiatria Infantile (NPI), diretta dalla dott.ssa Giulia Civitenga.

Il tema dell’iniziativa è “Garantire la salute oggi per fronteggiare le crescenti sfide sociali, fisiche ed emotive”, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della salute mentale e promuovere un futuro più sereno e ricco di opportunità.

Le Istituzioni presenti

All’evento prenderanno parte - per i saluti istituzionali - il Presidente della Regione Campania on. Vincenzo De Luca, il Direttore Generale Asl Napoli 3 Sud dott. Giuseppe Russo, il Direttore Sanitario Asl Napoli 3 Sud dott. Pasquale Izzo, il Direttore DSM Asl Napoli 3 Sud dott. Pasquale Saviano e il Direttore del Distretto 56 dott. Loris Landi.

Interventi previsti

Interverranno la dott.ssa Giovanna Cocchiarella; la dott.ssa Giulia Civitenga; la dott.ssa Carla Boccia, direttrice UOCSM di Pomigliano d’Arco, i Sindaci dei Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Pompei; i dirigenti scolastici e gli studenti degli Istituti superiori de Chirico, Graziani e Marconi.

Mostre e contributi

La giornata sarà arricchita da una mostra fotografica e da esposizioni artistiche curate dagli utenti delle UOCSM di Torre Annunziata, Nola e Pomigliano d’Arco. Inoltre ci saranno stand manufatti artigianali a cura degli studenti di scuole e licei artistici del territorio, mentre l’arte dei Murales sarà curata dagli studenti del Liceo Artistico de Chirico.

Si esibiranno, infine, il Cantante “Vesuviano” e il gruppo di musica popolare “Quelli della Curva”. Il tutto con la collaborazione delle cooperative Litografi Vesuviani e Primavera.

Un messaggio di comunità e responsabilità

L’iniziativa intende promuovere consapevolezza, prevenzione e inclusione, sottolineando che la salute mentale è una condizione essenziale del benessere collettivo. Come recita il claim dell’evento, la comprensione e l’impegno di oggi possono costruire "un domani più sereno e ricco di opportunità".

Data e luogo dell’evento

L’iniziativa si svolgerà alle ore 10.00 di venerdì 10 ottobre presso la Unità Operativa Complessa Salute Mentale di Torre Annunziata, Distretto 56, Piazza Ernesto Cesaro, 27.