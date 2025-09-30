A cura della Redazione

In occasione della Festa Patronale del 22 ottobre, l’Istituto Tecnico “G. Marconi” apre le porte a un incontro speciale con don Paolino Franzese, parroco rettore della Basilica della Madonna della Neve. Tema centrale: la Speranza, cuore pulsante del Giubileo 2025.

Un appuntamento che promette di lasciare il segno. L’iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Agata Esposito e promossa dai docenti di IRC Giuseppe Lubrino (referente), Carmen Carotenuto e Nicola Sergianni, si propone di accompagnare gli studenti in un percorso educativo e spirituale che trasforma la speranza da concetto astratto a scelta concreta.

In un tempo segnato da conflitti, crisi e fragilità, il messaggio è chiaro: la speranza può diventare un atto di coraggio quotidiano. Si rende necessario un patto educativo a trecentosessanta gradi per favorire sul territorio Oplontino legalità, inclusione e cittadinanza attiva.

Tre tappe per un cammino interiore

L’incontro si articolerà in tre momenti distinti, ciascuno pensato per stimolare riflessione, empatia e consapevolezza:

La speranza nella vita quotidiana Gli studenti saranno invitati a esprimere le proprie speranze concrete nei quattro ambiti fondamentali: Famiglia, Scuola, Relazioni, Chiesa. Ne nascerà una “fotografia collettiva” della speranza giovanile.

La speranza nelle situazioni-limite Attraverso l'immedesimazione in storie di coetanei che vivono esperienze difficili (guerra, malattia, bullismo), si cercherà di comprendere quali speranze resistono anche nei contesti più duri.

Il DNA della Speranza Un momento finale per decodificare ciò che unisce le speranze di tutti: esiste un filo rosso? Un codice comune? Una scintilla che ci rende "pellegrini di speranza"?

Un dialogo che continua

A partire da martedì 30 settembre, don Paolino incontrerà le classi durante le lezioni di IRC, iniziando da quelle del prof. Giuseppe Lubrino. Il calendario sarà definito in accordo con i docenti di Religione.

La partecipazione è fortemente raccomandata: un’occasione per riscoprire il valore della speranza come forza che orienta, sostiene e trasforma.

