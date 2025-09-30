A cura della Redazione

Da giovedì 2 ottobre inizia la potatura degli alberi lungo corso Vittorio Emanuele III e corso Umberto I e si protrarrà sino a venerdì 10 ottobre. Pertanto durante questo periodo (escluso la domenica del 7 ottobre), dalle ore 7:30 alle ore 16.00, sarà istituito il divieto di sosta lungo i tratti di strada interessati alla manutenzione del verde pubblico.

Bisogna dare atto all’amministrazione comunale che - a dispetto dell’anno scorso - in cui non fu effettuata la potatura degli alberi in occasione della processione della Madonna della Neve del 22 ottobre, quest’anno si è intervenuti con puntualità restituendo decoro ai corsi principali della città.

Programma della potatura e divieti di sosta

Per il giorno 2 ottobre dalle ore 07:30 alle ore 16:00, l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ambo i lati in corso Vittorio Emanuele III tratto compreso tra l’intersezione con via Poerio e l’intersezione via Talamo.

Per il giorno 3 ottobre dalle ore 07:30 alle ore 16:00, l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in corso Umberto I tratto compreso tra l’intersezione con via dei Mille e l’intersezione con via Poerio lato sinistro in riferimento al senso di marcia.

Per il giorno 4 ottobre dalle ore 07:30 alle ore 16:00, l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in corso Umberto I, tratto compreso tra l’intersezione con via dei Mille e l’intersezione con via Poerio lato destro in riferimento al senso di marcia.

Per il giorno 6 e 7 ottobre dalle ore 07:30 alle ore 16:00, l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ambo i lati in corso Umberto I tratto compreso tra l’intersezione con via Vesuvio e l’intersezione con via dei Mille.

Per il giorno 8 ottobre dalle ore 07:30 alle ore 16:00, l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ambo i lati in corso Umberto I tratto compreso tra l’intersezione con via Alfani e l’intersezione con via Vesuvio.

Per il giorno 9 ottobre dalle ore 07:30 alle ore 16:00, l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ambo i lati in corso Umberto I tratto compreso tra l’intersezione con via Maresca e l’intersezione con via Alfani;

per il giorno 10 ottobre dalle ore 07:30 alle ore 16:00, l’istituzione del divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli ambo i lati in corso Umberto I tratto compreso tra il civico n. 221 e l’intersezione con via Gambardella.