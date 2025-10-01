A cura della Redazione

Tre giorni di celebrazioni hanno animato la festa di San Michele a Rovigliano, attirando un pubblico numeroso non solo dal quartiere ma anche da tutta Torre Annunziata e dai comuni vicini.

L’organizzazione dell’evento ha visto la collaborazione del parroco della Chiesa di San Michele, del Comitato Festa Rovigliano Eventi e di numerosi volontari, che con impegno e dedizione hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

A chiudere il programma è stato il concerto di Gianni Fiorellino, accompagnato dalla sua band. Tra i musicisti sul palco anche il torrese Pasquale De Angelis, storico bassista di Peppino di Capri, accolto con entusiasmo dal pubblico.

Apprezzamenti sono arrivati anche dal sindaco Corrado Cuccurullo che, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, ha voluto esprimere il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale: “Al parroco della Chiesa di San Michele, al Comitato Festa e a tutti i volontari le congratulazioni a nome dell’intera Amministrazione Comunale”.