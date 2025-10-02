A cura della Redazione

Una nuova proposta culturale e sociale dedicata alle donne prende forma a Torre Annunziata. Venerdì 17 ottobre 2025, dalle 10 alle 12, presso l’I.I.S. “G. Marconi” di Traversa Siano, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Donne con le Donne – Mindfulness & Scrittura”, promosso dalla Pro Loco Oplonti “Marina del Sole”, con il patrocinio morale della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e di altri enti istituzionali.

Gli organizzatori tengono a chiarire fin da subito che non si tratta di un centro antiviolenza né di uno sportello d’ascolto, ma di un’iniziativa di promozione del benessere emotivo e della consapevolezza personale, attraverso pratiche di mindfulness e percorsi di scrittura espressiva.

Apertura dei lavori e istituzioni presenti

L’incontro sarà inaugurato da Agata Esposito, dirigente scolastico dell’I.I.S. “G. Marconi”, che ospita l’evento. A seguire, sono previsti numerosi interventi istituzionali di rilievo: Valeria Ciarambino – vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania; Lucia Fortini – assessora alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania; Ilaria Abagnale – consigliera metropolitana Pari Opportunità, sindaca di Sant’Antonio Abate; Tania Sorrentino – vicesindaca del Comune di Torre Annunziata, Delegata alla Legalità; Antonio Coppola – assessore Politiche Sociali Comune di Torre Annunziata; Carmela Nappo – assessora alla Cultura Comune di Torre Annunziata; Natalia Sanna – Ordine Medici Veterinari Prov. Napoli, referente Commissione Pari Opportunità; Rosa Spano – presidente Rotaract Club Torre Annunziata – Oplonti; Anna Prete – membro Rotaract Club Torre Annunziata – Oplonti; Luigi Scognamiglio – presidente Pro Loco Oplonti “Marina del Sole”

Gli interventi

La conferenza vedrà la partecipazione di esperti, professionisti e promotori del progetto:

Nicola Anaclerio – dirigente Ambito N.30 Comune di Torre Annunziata; Maria Polimeno – giornalista, membro Commissione Pari Opportunità OdG Campania, addetta stampa Pro Loco Oplonti e ideatrice del progetto; Chiara Esposito – psicologa e psicoterapeuta, esperta in violenza di genere e mindfulness, ideatrice del progetto; Michele Riggi avvocato penalista del Foro di Torre Annunziata; don Paolino Franzese – Parroco della Basilica della Madonna della Neve.

Un percorso condiviso per il benessere femminile

“Donne con le Donne” nasce con l’intento di creare uno spazio sicuro di crescita personale, prevenzione del disagio emotivo e sostegno reciproco tra donne, attraverso strumenti di consapevolezza, ascolto interiore e narrazione di sé.

Il progetto, sostenuto da enti locali, professionisti e realtà associative del territorio, punta a coinvolgere scuole, famiglie e comunità in un percorso innovativo, che unisce introspezione, creatività e partecipazione attiva.

L’appuntamento del 17 ottobre rappresenta il primo passo ufficiale verso l’avvio delle attività, che saranno presentate nei dettagli durante la conferenza stampa.