A cura della Redazione

Il Tribunale di Torre Annunziata ha partecipato stamattina alla mobilitazione nazionale per Gaza e la Flotilla.

Nessuno sciopero, ma magistrati, avvocati, personale amministrativo e polizia giudiziaria si sono radunati questa mattina alle 9 del mattino e, prima dell'inizio delle udienze, hanno letto la poesia Se questo è un uomo di Primo Levi.

L'incontro, molto partecipato, si è tenuto nell'aula Albano ed è stato organizzato dalla sottosezione di Torre Annunziata dell'Anm, presieduta da Matteo De Micheli con la segretaria Andreana Ambrosino. Presenti anche il presidente del Tribunale, Giovanna Ceppaluni, e il procuratore Nunzio Fragliasso.

A leggere l'opera di Primo Levi è stata Alessandra Riccio. Dopo il momento di riflessione, durato alcuni minuti, e dopo la lettura di Se questo è un uomo e della toccante poesia di una poetessa palestinese da parte di Mario Flauto, sono regolarmente riprese tutte le attività giudiziarie.

