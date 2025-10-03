A cura della Redazione

Sono ufficialmente partite le procedure per l’erogazione dei contributi regionali destinati alla fornitura totale o parziale dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado di Torre Annunziata.

L’Amministrazione comunale ha approvato la delibera, proposta dall’assessore alla Pubblica Istruzione Lina Nappo, con cui viene ratificata la graduatoria degli aventi diritto e la ripartizione dei fondi. Le risorse complessive, assegnate dalla Regione Campania, ammontano a 274mila euro.

Sono 1629 le domande regolari, su un totale di 1753 richieste presentate, che potranno beneficiare del contributo. L’importo, calcolato in base all’indicatore ISEE, varia da un minimo di 60 euro a un massimo di 250 euro.

Le famiglie sono state suddivise in due fasce: Fascia 1: ISEE da 0 a 10.633 euro; Fascia 2: ISEE da 10.633,01 a 13.300 euro.

Per la prima volta dopo cinque anni, il sostegno viene esteso anche agli studenti appartenenti alla seconda fascia reddituale.

«Un provvedimento concreto che sostiene il diritto allo studio, soprattutto per le fasce più deboli» – hanno dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore Lina Nappo. «Oltre ad aiutare le famiglie della fascia 1, abbiamo deciso di includere anche quelle della fascia 2 e di premiare l’eccellenza scolastica con borse di studio rivolte agli studenti più meritevoli».

Borse di studio per chi si diploma con il massimo dei voti

Una quota di circa 4mila euro è stata destinata al riconoscimento di 12 borse di studio per gli studenti che concluderanno il ciclo scolastico con il massimo del punteggio.

Nello specifico: 7 borse di studio per alunni delle scuole secondarie di I grado che conseguiranno il diploma con 10/10, per importi compresi tra 206 e 450 euro; 5 borse di studio per studenti delle scuole secondarie di II grado che si diplomeranno con 100/100, con cifre da 137 a 450 euro.

L’iniziativa punta a sostenere economicamente le famiglie e allo stesso tempo incentivare l’impegno scolastico attraverso un riconoscimento al merito.