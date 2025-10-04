A cura della Redazione

Il Gran Premio Internazionale di Venezia ha conferito al Gruppo Nefrocenter il prestigioso Leone d’Oro al Merito, riconoscimento che celebra le eccellenze italiane nei diversi ambiti professionali e sociali.

Il premio è stato assegnato “per l’eccellenza italiana nel settore sanitario, per l’impegno costante nella ricerca, nella prevenzione e nella cura con un modello innovativo che coniuga alta professionalità, umanità e attenzione al paziente. Venezia rende omaggio a una realtà che contribuisce in modo significativo al progresso della medicina e al benessere della collettività a livello nazionale.”

A ritirare il riconoscimento è stato il dott. Giovanni Lombardi, origini campane, fondatore del Gruppo Nefrocenter, leader in Italia nella gestione delle malattie croniche metaboliche e nella dialisi. A lui è stata consegnata la Targa Istituzionale di Venezia e il Leone di San Marco, nello storico Palazzo della Regione Veneto. Il Presidente del Leone d’Oro, dott. Sileno Candelaresi, ha sottolineato come l’edizione 2025 abbia raccolto un mosaico di eccellenze provenienti da tutta Italia, mettendo in luce realtà che contribuiscono in modo determinante allo sviluppo del Paese. Alla cerimonia ha preso parte anche il dott. Catello Maresca, magistrato e Presidente del Leone d’Oro per la Legalità, che ha rimarcato l’importanza di riconoscere e premiare l’impegno di chi opera quotidianamente a favore del bene comune.

Il riconoscimento rappresenta un tributo al percorso che ha consolidato il ruolo del Gruppo Nefrocenter come punto di riferimento nazionale nella nefrologia, nella dialisi e nelle patologie metaboliche e cardiovascolari.

Con oltre 100 strutture sul territorio e più di 60.000 pazienti seguiti ogni anno, Nefrocenter si distingue anche per il forte legame con il Veneto, dove ha realizzato i due principali centri italiani di dialisi a vocazione turistica, in collaborazione con l’ASL e la Regione Veneto. Un modello unico che permette ai pazienti di accedere alle cure senza rinunciare alla possibilità di viaggiare.

“Questa iniziativa è per noi motivo di grande orgoglio e ricevere il Leone d’Oro a Venezia, città simbolo di arte e tradizione, conferma la valenza di un percorso che unisce eccellenza sanitaria, innovazione e qualità della vita”, ha dichiarato il dott. Lombardi.

Con il Leone d’Oro al Merito a Nefrocenter, Venezia celebra un’eccellenza italiana che contribuisce in modo concreto al progresso della medicina e al benessere della collettività.