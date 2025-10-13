A cura della Redazione

Nel programma delle celebrazioni della festa patronale edizione 2025 di Torre Annunziata, risalta un appuntamento teatrale con uno spettacolo inedito: “Maria ad Nives”. Ispirato alla storia della Madonna della Neve, il testo scritto e interpretato dal giovane attore torrese Giuseppe Russo verrà rappresentato nell’ex Dopolavoro Ferroviario di piazza Nicotera in due repliche: sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025, entrambe con inizio alle ore 20.30.

«Lo spettacolo aggrega l’antico lavoro del pescatore, l’unione della famiglia e l’importanza di credere nei giovani», sottolinea Giuseppe Russo. Nel progetto sono presenti attori professionisti e del territorio come Giovanni Caso, Esmeraldo Napodano, Martina Caso e lo stesso Giuseppe Russo. Completano il cast Pasquale Cirillo, Raffaele Franza, Enrico Castellano, Lea Romano, Germano Ciaravola e Gianfranco Cirillo. L’impegnativo spettacolo si avvale dell’attenta regia di Maria Autiero, guida creativa con più di 20 anni di esperienza. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.