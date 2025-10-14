A cura della Redazione

Un passo avanti verso una sanità più moderna e vicina ai cittadini. L’Asl Napoli 3 Sud ha attivato il nuovo servizio di televisita dedicato ai pazienti oncologici, pensato per i rinnovi dei piani terapeutici già in corso.

Grazie alla piattaforma digitale, i pazienti seguiti dalle strutture aziendali di oncologia potranno ricevere la conferma e la prosecuzione delle cure direttamente da casa, evitando spostamenti spesso faticosi e lunghe attese.

Il servizio è riservato esclusivamente alle visite di controllo, senza modifiche alla tipologia o al dosaggio dei farmaci. Durante la consultazione da remoto, il medico potrà valutare lo stato di salute generale, esaminare gli ultimi referti e procedere al rinnovo della terapia già impostata, garantendo continuità assistenziale nel pieno rispetto delle esigenze cliniche e personali.

“L’Azienda – spiega il direttore generale Giuseppe Russo – conferma il proprio impegno nell’adozione di strumenti digitali che migliorano l’efficienza dei servizi e favoriscono l'umanizzazione delle cure”.

Come funziona

L’accesso al servizio avviene attraverso una procedura guidata: lo specialista oncologo effettua la pre-prenotazione tramite il Cup regionale e, al termine della visita, rilascia al paziente il referto e la stampa della prenotazione. Successivamente, il medico di famiglia procede con la prescrizione e il paziente completa la prenotazione attraverso il portale del cittadino Sinfonia.

Un’innovazione che, nelle intenzioni dell’Asl, rappresenta una concreta evoluzione verso una sanità digitale, più accessibile e centrata sulla persona.

