L’avventura di Giulio Carotenuto nella Casa del Grande Fratello 2025 si è conclusa dopo appena due settimane. La terza puntata del reality show, condotto da Simona Ventura, ha infatti sancito la prima eliminazione di questa edizione.

Eliminazione di Giulio Carotenuto

Tra Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari, è stato l’odontoiatra di Torre Annunziata a dover lasciare la Casa. Durante il televoto, Giulio ha ottenuto solo il 18,83% dei voti, risultando il meno votato dal pubblico.

