A cura della Redazione

Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, in provincia di Avellino. L’evento sismico è stato rilevato alle ore 14:40 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con epicentro a circa 1 km a est di Grottolella, nel cuore dell’Irpinia.

Epicentro a Grottolella: scossa avvertita anche ad Avellino e in altre province

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione locale, in particolare nei comuni più vicini all’epicentro, tra cui Avellino, distante appena 6 km.

Numerose segnalazioni sono giunte ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile, ma non si registrano danni a persone o edifici. Molti cittadini, spaventati dal movimento tellurico, sono scesi in strada per precauzione.

La scossa è stata percepita anche in altre zone della Campania, tra cui Benevento, Salerno, Cava de’ Tirreni, e nell’area metropolitana di Napoli, fino a Caserta e Portici.

Monitoraggio e verifiche in corso

Le autorità competenti stanno effettuando verifiche tecniche e controlli strutturali nei comuni interessati, per escludere eventuali criticità.

L’INGV continuerà a monitorare la situazione nelle prossime ore e a fornire aggiornamenti in caso di nuove scosse o variazioni nei parametri sismici.