A cura della Redazione

Dopo le dichiarazioni rilasciate al nostro giornale dall’ex comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata, Giovanni Forgione, arriva la replica ufficiale da parte dell’amministrazione comunale.

In una nota, Palazzo Criscuolo chiarisce che “l'interruzione del rapporto lavorativo è avvenuta in occasione della scadenza naturale dell'incarico, fissata dalla Commissione Straordinaria”. Nessun atto discriminatorio, dunque, nei confronti dell’ex comandante: “Non gli è stato chiesto, all'atto dell'insediamento del sindaco, di lasciare l'incarico – si legge ancora nella nota – come la normativa vigente per gli enti locali e l’autorevole giurisprudenza consentono”.

L’amministrazione evidenzia inoltre i risultati raggiunti nel corso del mandato, sottolineando di aver “aumentato l'organico del corpo di polizia municipale, ampliato il sistema di videosorveglianza, adottato strumenti per la gestione dei beni confiscati e favorito sgomberi su richiesta della Procura della Repubblica, in collaborazione con le altre forze dell’ordine”.

“La nostra Amministrazione – conclude la nota – resta fermamente impegnata a garantire legalità, sicurezza e trasparenza a tutela della comunità cittadina”.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook