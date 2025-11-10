A cura della Redazione

L’appuntamento è per oggi, lunedì 10 novembre, alle ore 11:00. È il giorno in cui diventerà operativo il nuovo servizio di diagnostiche avanzate (Risonanza Magnetica e TC Photon Counting) presso l’ospedale di Nola.

Alla cerimonia parteciperà il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, la direzione strategica Asl Napoli 3 Sud con il direttore generale Giuseppe Russo, l’amministrativo Michelangelo Chiacchio, il sanitario Pasquale Izzo, il direttore di presidio Massimo Majolo.

L’introduzione della nuova strumentazione rafforzerà ulteriormente il carattere di struttura tecnologicamente all’avanguardia per il reparto di diagnostica per immagini diretto da Maria Luisa Mengoni.

I cittadini dell’area nolana potranno contare su un’apparecchiatura Rm da 1,5 tesla che garantirà la possibilità di effettuare indagini di terzo livello diagnostico sia per pazienti residenti ospedalieri, sia attraverso il Centro unico di prenotazione regionale con accesso esterno.

Potranno essere valutate ad ampio raggio la patologia addominale (oncologica e non), neurologica, muscoloscheletrica, senologica.

“Un fiore all’occhiello per l’Asl Napoli 3 Sud - afferma il direttore generale Giuseppe Russo - collocata nell’ospedale di Nola a supporto di un’altra tecnologia avveniristica già presente in elettrofisiologia (reparto cardiologia diretto da Luigi Caliendo, responsabile Mario Volpicelli) per indagini con tecnica robotica”.

“Con la nuova Tc Photon Counting - spiega Maria Luisa Mangoni - è possibile valutare in modo approfondito le arterie coronariche con possibile combinazione con gli studi di elettrofisiologia, ma anche allargare notevolmente il campo delle valutazioni in ambito oncologico, otorinolaringoiatrico, neurologico e muscoloscheletrico”.

