A cura della Redazione

Un’Epifania all’insegna della solidarietà e dell’attenzione verso i più fragili. Anche quest’anno l’associazione A.I.C.O.V.I.S. (assente il presidente Rosario Iannucci per motivi di salute), insieme al consigliere comunale Salvatore Monaco del Movimento 5 Stelle di Torre Annunziata, ha portato sorrisi e doni ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Calze, giocattoli e peluche sono stati distribuiti grazie all’impegno dei volontari e alla presenza della Befana, regalando momenti di gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Un sentito ringraziamento va a tutto lo staff sanitario del reparto e in particolare alla dottoressa Daniela Coppola, per la disponibilità, l’accoglienza e la sensibilità dimostrate.

La giornata è poi proseguita presso la Casa Famiglia di Mamma Matilde, dai Salesiani di Torre Annunziata, dove l’iniziativa ha coinvolto anche bambini e ragazzi accolti nella struttura.

«La solidarietà si costruisce con piccoli gesti concreti – ha dichiarato Monaco – capaci di fare una grande differenza. Continueremo su questa strada, con il cuore e con i fatti».

