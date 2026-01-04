A cura della Redazione

Dopo la denuncia presentata dall’Amministrazione comunale di Torre Annunziata alla Polizia di Stato per l’uso improprio dello stadio “A. Giraud”, interviene ufficialmente anche il Savoia 1908 Football Club, che prende nettamente le distanze dall’episodio finito al centro delle polemiche.

In una nota diffusa nelle ultime ore, la società biancoscudata “ribadisce la propria totale ed assoluta estraneità ai fatti” emersi a seguito della diffusione sui social network di un video che ritrae una coppia di sposi all’interno dell’impianto sportivo comunale.

«Facendo seguito alle notizie circolate sui social network – si legge nel comunicato – la società Savoia Calcio precisa e ribadisce la propria totale ed assoluta estraneità ai fatti».

Il club rende inoltre noto di aver già provveduto, nella mattinata odierna alle ore 11:47, a inoltrare una formale comunicazione tramite PEC al sindaco, agli uffici comunali competenti e alle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di chiarire ufficialmente la propria posizione e prendere le distanze da qualsiasi utilizzo non autorizzato dello stadio.

La società sottolinea poi un elemento temporale ritenuto decisivo: nella giornata di ieri, 3 gennaio 2026, squadra, staff tecnico e dirigenti avevano già lasciato completamente la struttura in vista della partenza per la trasferta di Gela. Nessuna attività societaria era in corso e nessun accesso all’impianto era stato autorizzato dal club.

«Qualsiasi accesso, permanenza o utilizzo dell’impianto avvenuto successivamente alla liberazione della struttura – conclude la nota – non è in alcun modo riconducibile alla responsabilità della società Savoia Calcio».

Il club ha infine dichiarato la piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti per ogni eventuale accertamento, mentre restano aperti gli interrogativi sulla gestione e sul controllo dell’accesso allo stadio comunale.

