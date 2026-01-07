A cura della Redazione

Un trasporto pubblico locale più efficiente e affidabile per pendolari e turisti: è questo l’obiettivo del primo incontro operativo tenutosi questa mattina tra il vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, e il presidente di EAV, Umberto De Gregorio, insieme ai vertici della società che gestisce il servizio di trasporto su ferro.

Il confronto, definito “lungo e proficuo” dallo stesso Casillo, si inserisce nel solco delle priorità indicate dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e segna l’avvio di un percorso concreto finalizzato al miglioramento immediato del servizio. «Subito a lavoro per garantire un trasporto pubblico locale efficiente e affidabile», ha dichiarato il vicepresidente in una nota, sottolineando la necessità di risposte rapide alle esigenze di cittadini e viaggiatori.

Durante l’incontro sono state affrontate le principali criticità che da tempo penalizzano il sistema: dall’introduzione dei nuovi treni alle difficoltà gestionali, passando per le condizioni delle stazioni e l’organizzazione complessiva di EAV. Particolare attenzione è stata riservata alle linee Cumana e Circumflegrea, infrastrutture strategiche per la mobilità dell’area flegrea e metropolitana.

«L’obiettivo è chiaro: superare le criticità che da troppo tempo penalizzano cittadini e pendolari», ha ribadito Casillo, evidenziando come questo primo appuntamento rappresenti l’inizio di un lavoro immediato e strutturato. Un percorso che punta a restituire qualità, efficienza e dignità al trasporto pubblico locale, rendendolo all’altezza delle esigenze di un territorio che guarda allo sviluppo e all’accoglienza turistica.