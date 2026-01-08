A cura della Redazione

Questa mattina il Vesuvio si è risvegliato avvolto da un manto bianco. Le temperature rigide di questi giorni hanno favorito una nuova nevicata che ha imbiancato la cima del vulcano, regalando uno spettacolo raro e sempre affascinante.

L’immagine del Vesuvio innevato, che si staglia sul Golfo di Napoli, continua a suscitare emozione e meraviglia. Nonostante sia uno degli scenari naturali più conosciuti al mondo, il vulcano riesce ogni volta a sorprendere, mostrando un volto diverso e quasi silenzioso, lontano dall’idea di forza e di fuoco che lo caratterizza nella memoria collettiva.

L’imbiancamento della vetta è il segno evidente del freddo intenso che sta interessando l’area vesuviana, richiamando alla mente inverni di altri tempi. Per residenti, appassionati di fotografia e semplici curiosi, il Vesuvio innevato resta uno spettacolo unico, capace di unire natura, bellezza e storia in un solo sguardo.

Vedere la cima del vulcano più famoso al mondo coperta di neve è, ancora una volta, un promemoria della straordinaria varietà e forza del paesaggio vesuviano, che continua a incantare in ogni stagione.