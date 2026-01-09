A cura della Redazione

Si terrà mercoledì 14 gennaio, alle ore 15.00 a Palazzo Criscuolo, la cerimonia di consegna delle borse di studio per gli studenti di Torre Annunziata.

L’Amministrazione comunale aveva pubblicato, lo scorso dicembre, il bando per erogare un contributo agli studenti, residenti nel Comune di Torre Annunziata, che nell’anno scolastico 2024/2025 avevano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di 1° grado e di Scuola Secondaria di 2° grado con massimo punteggio e lode.

La graduatoria è stata realizzata, così come previsto dall’avviso pubblico, sulla base del voto finale conseguito dallo studente e dell’indicatore ISEE del nucleo familiare.

Nel corso della cerimonia saranno consegnate 12 borse di studio (10 da 290 euro ciascuna e 2 da 125 euro ciascuna), per i diplomati delle classi 3^ delle Scuole Secondarie di 1° grado, e 6 borse di merito (5 da 360 euro e una da 132,36 euro) per i diplomati degli istituti superiori.

La borsa di studio verrà erogata mediante un assegno virtuale da spendere esclusivamente per l’acquisto di libri e materiale didattico presso le librerie accreditate con l’Ente.

