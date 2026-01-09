A cura della Redazione

Si terrà mercoledì 14 gennaio 2026, dalle 16.00 alle 19.00, l’inaugurazione della Biblioteca “Cesaro” presso la sede “Cesaro” dell’Istituto Graziani–Cesaro–Vesuvus, in via Alessandro Volta a Torre Annunziata.

L’evento sarà accompagnato da un Open Day, pensato per studenti, famiglie e cittadini interessati a conoscere l’offerta formativa e gli spazi della scuola. Durante il pomeriggio sarà possibile visitare la struttura, partecipare alle attività di orientamento e approfondire i diversi indirizzi di studio attivati.

In particolare, l’istituto presenterà i percorsi di Biotecnologie sanitarie e Amministrazione, finanza e marketing (ex Ragioneria), con laboratori di indirizzo, laboratori informatici e momenti dedicati all’illustrazione delle attività didattiche e dei progetti formativi.

Nel corso dell’Open Day saranno inoltre mostrati gli spazi dedicati alla didattica e alla creatività, tra cui aule studio, sala musica, teatro, oltre alle iniziative legate ai viaggi didattici e alle esperienze laboratoriali.

L’inaugurazione della biblioteca rappresenta un nuovo tassello nel percorso di crescita culturale e formativa dell’istituto, offrendo agli studenti e alla comunità un luogo di studio, incontro e condivisione del sapere.

