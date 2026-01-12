A cura della Redazione

E' morto a 83 anni Luigi Nicolais, detto Gino. E' stato ministro per le Riforme e la Pubblica Amministrazione nel governo Prodi II dal 2006 al 2008 e, successivamente, presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche. Ha anche ricoperto la carica di assessore regionale in Campania con Antonio Bassolino ed è stato deputato dal 2008 al 2012.

Il ricordo del vicepresidente della Regione Mario Casillo

La scomparsa di Luigi Nicolais mi addolora profondamente. Da Ministro, da presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da amministratore, ha saputo interpretare ogni ruolo con una rara capacità di dialogo, di ascoltare con attenzione sincera, di tenere insieme competenze diverse senza mai semplificare o dividere, costruendo ponti tra mondi spesso distanti: la politica e la scienza, le istituzioni e l’università, l’innovazione e la società.

Ho sempre ammirato la sua lucidità, la passione per l’innovazione, la fiducia nei giovani, ma anche la sua umanità discreta, il rispetto profondo per le persone e per le idee degli altri.

Con Gino se ne va un modo di stare nelle istituzioni e nelle relazioni, fatto di rigore, gentilezza e visione. Il suo insegnamento continuerà a camminare con noi.

Buon viaggio, Professore.

Il ricordo della consigliera regionale Loredana Raia

Garbato, attento, disponibile all'ascolto e rassicurante, lo ricordo così, Gino Nicolais, quando fu candidato a Presidente della Provincia di Napoli e io candidata con lui, al consiglio provinciale, lista PD nel collegio 44 - Torre del Greco, in occasione di un'intervista che facemmo insieme in un'emittente locale che si chiamava Teletorre.

Così la consigliera regionale del PD, Loredana Raia, ricorda Gino Nicolais sulla sua pagina Facebook.

Nicolais - continua Raia - era legato a Torre del Greco non solo politicamente, conosceva molto bene la nostra città, dove da ragazzo aveva studiato e si era formato al liceo De Bottis con il professore di matematica Rapaná che ricordava come uno di quegli insegnanti che gli aveva fatto amare la materia, e sapeva quanto fosse difficile la campagna elettorale in un collegio, sulla carta, impossibile da conquistare.

Ero preoccupata, avevo già alle spalle 3 esperienze da consigliera comunale,

ma essere candidata del neonato PD era una grande responsabilità. Ricordo che quando entrammo in studio per registrare l'intervista, lui mi vide un po' tesa e mi disse che noi del glorioso De Bottis, grazie alla formazione culturale e soprattutto umana che avevamo ricevuto, avremmo potuto affrontare anche le sfide più difficili, come quella che stavamo condividendo. Poi aggiunse sorridendo: "non temere Loredana è la prima volta anche per me" con quella semplicità, modestia e quell'empatia che lo contraddistinguevano e che non cambierà mai, anche quando divenne Assessore regionale e poi Ministro. Non vincemmo - conclude Raia - ma a perdere una straordinaria occasione di cambiare il volto delle Istituzioni fu la Provincia di Napoli.

Caro Gino buon viaggio.