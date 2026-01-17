A cura della Redazione

La Campania è in prima linea sul tema del contrasto alla violenza maschile sulle donne, puntando sulla P della prevenzione, sull'educazione alle pari opportunità, all'affettività, al rispetto delle differenze nelle relazioni, in linea con la Convenzione di Istanbul.

La Regione Campania ha pubblicato il decreto con la graduatoria dei 346 progetti sperimentali che hanno presentato le scuole di ogni ordine e grado.

«Il mio impegno - afferma la consigliera regionale Loredana Raia - è che anche questa misura, come è accaduto per i voucher per lo sport gratuito, diventi strutturale perché la violenza maschile contro le donne è un problema soprattutto culturale e come istituzione abbiamo il dovere di dialogare con i più giovani e giovanissimi per realizzare una societa più equa e più giusta».