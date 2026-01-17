A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha emesso una diffida formale contro l’utilizzo non autorizzato del proprio logo, dello stemma e di altri elementi dell’identità istituzionale su siti web, social network e piattaforme digitali.

Il provvedimento nasce dalla constatazione che tali simboli risultano pubblicati online senza alcuna autorizzazione, con il rischio di generare confusione tra i cittadini e arrecare un danno all’immagine dell’Ente. L’amministrazione, richiamando lo Statuto comunale e la normativa vigente sulla tutela dei segni distintivi degli enti pubblici, ha disposto l’obbligo di rimozione immediata di ogni utilizzo improprio, ingannevole o alterato dei simboli comunali.

Il Comune si riserva inoltre di intraprendere azioni nelle sedi civili e penali per il risarcimento di eventuali danni all’immagine, mentre agli uffici competenti è stato affidato il monitoraggio costante della rete e la segnalazione di ulteriori violazioni.

La diffida è stata pubblicata sull’Albo Pretorio online e sui canali istituzionali dell’Ente, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscenza.

