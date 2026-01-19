Nuova chiusura dell'ufficio postale di via Carlo Poerio, in Piazza Sandulli di Torre Annunziata. I lavori-tampone attuati dopo la precedente chiusura si sono rivelati insufficienti e quindi si è deciso di intervenire radicalmente. Pertanto dal 20 al 30 gennaio l'ufficio resterà chiuso al pubblico.

Nel contempo gli uffici postali di corso Umberto I e Viale Manfredi saranno aperti, dal lunedì al venerdi, dalle 8,20 alle 19,05, mentre il sabato solo di mattina, dalle 8,20 alle 12,35. Inoltre presso l'ufficio di corso Umberto I ci sarà, dal 21 al 29 gennaio, uno sportello dedicato per la consegna dei pacchi.

L'ufficio di via Sandulli riaprirà alle 9,30 del 31 gennaio, salvo imprevisti che saranno comunicati tempestivamente alla cittadinanza.

