A cura della Redazione

Nuove aule, più sicurezza e una scuola che torna a respirare. È questo l’obiettivo degli interventi programmati dal Comune per l’Istituto Comprensivo Pascoli-Siani di Torre Annunziata, al centro di un incontro tra il sindaco Corrado Cuccurullo, la dirigente scolastica Daniela Flauto e i rappresentanti dei genitori.

Un confronto concreto, nato dall’esigenza di restituire alla comunità scolastica spazi oggi chiusi, in particolare nel plesso della scuola primaria di via Tagliamonte, dove alcune aree non sono attualmente accessibili.

«Abbiamo definito un cronoprogramma chiaro per i prossimi mesi – ha spiegato il sindaco Cuccurullo – con l’obiettivo di mettere a disposizione nuove aule già da settembre, in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico».

Uno degli interventi più importanti riguarda il corpo di fabbrica lato via Epitaffio, dove il piano rialzato è chiuso per l’assenza delle uscite di sicurezza. Il Comune realizzerà una rampa esterna sulla parete nord, un’opera fondamentale che consentirà di riaprire spazi oggi inutilizzati e migliorare l’accessibilità dell’edificio.

Sul fronte di via Tagliamonte, invece, l’amministrazione ha partecipato a un bando del Ministero della Pubblica Istruzione per ottenere risorse destinate alla messa in sicurezza dello stabile e alla riapertura di un’intera ala oggi interdetta.

Un passo alla volta, dunque, ma con una direzione chiara: investire sulla scuola significa investire sul futuro della città, offrendo a bambini, famiglie e insegnanti ambienti più sicuri, funzionali e accoglienti.