La Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide dalle 18 di oggi, lunedì 16 febbraio, alle 18 di domani, martedì 17 febbraio.

Nel dettaglio: allerta per venti forti occidentali, con locali raffiche, in rotazione da Nord-Ovest in nottata, valida su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Mare di conseguenza agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.