Il Comune di Torre Annunziata ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della mensa scolastica all’interno dell’Istituto Comprensivo G. Leopardi di via Cavour. L’intervento, finanziato con fondi PNRR nell’ambito della misura dedicata al potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione e all’estensione del tempo pieno nelle scuole, prevede la demolizione e la ricostruzione dell’edificio abbandonato, situato nel cortile alle spalle dell’istituto scolastico.

La nuova mensa, grande circa 300 metri quadrati, consentirà di servire 350 pasti al giorno. Nel progetto è stata prevista anche la realizzazione di una cucina, per consentire la preparazione dei pasti in loco. I lavori dovranno essere completati entro la prossima estate.

“Quest’intervento dimostra l’attenzione dell’amministrazione nei confronti delle scuole” afferma il sindaco Corrado Cuccurullo.

(Nerlla prima foto, il progetto, nella seconda l'attuale rudere)