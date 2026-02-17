A cura della Redazione

Rafforzare il trasporto pubblico locale in Campania attraverso un confronto stabile con le organizzazioni sindacali e un piano di interventi mirati a superare le criticità ancora presenti. È questo l’obiettivo ribadito dal vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti, Mario Casillo, al termine dei due incontri avuti con i rappresentanti sindacali del comparto.

«Vogliamo puntare fortemente sul Trasporto Pubblico Locale in Campania – ha dichiarato Casillo – perché migliorare il servizio significa migliorare le condizioni dei lavoratori e garantire un beneficio concreto ai cittadini e all’utenza. Per farlo, però, tutti dobbiamo lavorare nella stessa direzione, valorizzando quanto di buono è stato realizzato in questi anni e affrontando con determinazione le criticità ancora aperte».

Il vicepresidente ha definito gli incontri come un primo momento conoscitivo, finalizzato ad avviare un confronto costante con le parti sociali. Un dialogo che, nelle intenzioni della Regione, dovrà accompagnare le prossime scelte strategiche in un settore considerato prioritario per lo sviluppo e la qualità della vita sul territorio campano.

Casillo ha ricordato gli investimenti messi in campo nell’ultimo decennio: dal rinnovo del parco autobus, che ha consentito un progressivo miglioramento del servizio su gomma, all’introduzione del trasporto pubblico gratuito per gli studenti, fino agli interventi straordinari per sostenere i bilanci delle aziende del comparto.

«Siamo pienamente consapevoli delle difficoltà che restano – ha aggiunto – e che dobbiamo affrontare con determinazione. La nostra priorità è tornare quanto prima alla normalità del servizio».

L’obiettivo dichiarato è dunque quello di consolidare i risultati ottenuti e costruire un sistema di trasporto pubblico più efficiente, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze di lavoratori, studenti e pendolari in tutta la Campania.